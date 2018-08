Kriminalität : Schwester vom Balkon gestoßen: Urteil zu mehrjähriger Haft

von dpa

30. August 2018, 14:56 Uhr

Weil er seine Schwester kopfüber vom Balkon gestoßen hat, ist ein junger Syrer vom Landgericht Schwerin zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Angeklagte Anfang Februar seine Schwester während eines Streits kopfüber vom Balkon ihrer Wohnung in Schwerin fallen ließ. Die 25-Jährige überlebte den Sturz aus rund sieben Metern Höhe schwer verletzt. Während des Prozesses verweigerte sie die Aussage. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft, die Verteidigung einen Freispruch beantragt.