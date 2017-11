Politik : Schwierige Mitarbeitersuche im Frauenhaus

von dpa

erstellt am 14.Nov.2017 | 14:43 Uhr

Seit 2005 eingefrorene Landeszuschüsse stellen die Frauenhäuser in MV vor existenzielle Probleme. Es werde immer schwerer, Mitarbeiter für die Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen zu finden, sagten Sprecher verschiedener Träger übereinstimmend am Dienstag in Schwerin. Freie Stellen blieben monatelang unbesetzt, weil die Gehälter zu niedrig seien. Gewaltbetroffene Menschen könnten nicht die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Im Frauenhaus Neubrandenburg war den Angaben zufolge eine der zwei Stellen sieben Monate lang unbesetzt. Die Beratungsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt in der Viertorestadt habe zwei Monate schließen müssen, weil die einzige Stelle nach dem Weggang einer Mitarbeiterin nicht sofort nachbesetzt werden konnte. Die Träger der Frauenhäuser und Beratungsstellen forderten eine jährliche Steigerung der Landeszuschüsse zum Ausgleich der Kostensteigerungen.