von dpa

03. Juni 2020, 12:40 Uhr

Schwimm- und Spaßbäder in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 8. Juni an wieder eingeschränkt öffnen. Vorrang sollen zunächst Schul- und Vereinssport haben, wie die Staatskanzlei am Mittwoch in Schwerin mitteilte.