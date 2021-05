Umwelt : Schwimmen in sauberem Wasser: Gute Noten für viele Gewässer

In Mecklenburg-Vorpommern sind 97 Prozent der Badegewässer als sehr gut oder gut eingestuft worden.

Schwerin | Das sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag zum offiziellen Auftakt der Badesaison in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Rostock, Ludwigslust-Parchim und den kreisfreien Städten Schwerin und Rostock. In den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte wurde der offizielle Beginn der Badesaison...

