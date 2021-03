Prozesse : Schwimmer verlor Arm bei Unfall: Prozess gegen Bootsführer

Ein Bootsführer muss sich am kommenden Montag vor Gericht wegen eines schweren Unfalls im Tollensesee verantworten, bei dem ein Schwimmer einen Arm verlor.

Groß Nemerow | Dem 63-Jährigen wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie das Amtsgericht Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Er soll am 25. Juni 2020 einen Schwimmer trotz dessen Markierungsboje übersehen zu haben. Die rotierende Schiffsschraube erfasste den 48-jährigen Schwimmer, der in Folge seinen linken Arm verlor. ...

