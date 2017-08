Buntes : Schwimmerin Höhne: Müritz-Querung war extrem schwer

Die Extremschwimmerin Anke Höhne, die am Sonntag als erste Frau die Müritz längs durchschwommen hat, hat die 15-Stunden-Tortur körperlich gut überstanden. «Mir tut nur der linke Arm weh, den ich nicht ganz heben kann», sagte die Hamburgerin am Montag. «Das «Kleine Meer» war das Härteste, was ich je geschwommen habe», erklärte die Sportlerin zu der 32 Kilometer langen Tour über Deutschlands größten Binnensee von Buchholz nach Waren. Schon am Dienstag wolle sie wieder an der Hochschule zur Arbeit gehen.