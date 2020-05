Wirtschaftspolitik : Sechs Innovationsbündnisse in MV bekommen Geld vom Bund

Vier regionale und zwei unternehmerische Bündnisse für Innovationen in Mecklenburg-Vorpommern können auf Millionen-Förderung vom Bund hoffen. Zunächst bekommen die Bündnisse in Rostock, Stralsund, Neubrandenburg, Anklam und im westlichen Mecklenburg bis zu 250 000 Euro für eine mehrmonatige Konzeptphase, wie der Vorsitzende der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, am Montag mitteilte. Im kommenden Jahr könnten sie sich dann für eine Förderung von bis zu 15 Millionen Euro bewerben. Dies geschehe im Rahmen der Förderprogramme «Wir» und «Rubin».

von dpa

11. Mai 2020, 11:45 Uhr

Ein Projekt betrifft Rehberg zufolge die Sensorik und Elektronik in der Landwirtschaft unter Leitung der Hochschule Stralsund. In weiteren Vorhaben gehe es um Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie, Elektromobilität auf dem Wasser - letzteres koordiniert und vorangetrieben von der Tamsen Maritim GmbH in Rostock.