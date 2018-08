Unfälle : Sechs Menschen bei Auffahrunfall nahe Grömitz verletzt

von dpa

08. August 2018, 17:14 Uhr

Bei einem Unfall nahe Grömitz im Kreis Ostholstein sind am Mittwoch sechs Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Ein mit einer Urlauberfamilie aus Mecklenburg-Vorpommern besetztes Auto sei auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug der Urlauberfamilie überschlug sich und stürzte fünf Meter tief eine Böschung hinab. Die 35 Jahre alte Fahrerin, ihr 36 Jahre alter Mann sowie die beiden Töchter im Alter von eineinhalb und sieben Jahren wurden nach Angaben der Polizei dabei leicht verletzt. Auch die beiden Frauen in dem vorausfahrenden Auto hätten leichte Verletzungen davongetragen. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit.

