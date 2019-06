Verkehr : Sechs Schwerverletzte bei Unfall nahe Rostock

von dpa

17. Juni 2019, 10:09 Uhr

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, darunter drei Kinder. Der Wagen eines 39-Jährigen war am Sonntagmittag laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der B105 zwischen Rövershagen und Rostock geraten und mit drei Fahrzeugen zusammengestoßen. Neben den sechs Schwerverletzten erlitt eine Frau leichte Verletzungen. In Lebensgefahr schwebe keiner von ihnen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Sachschaden wird auf rund 45 000 Euro beziffert.