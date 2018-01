Tourismus : Sechs von 109 europäischen «Super-Campingplätzen» im Norden

von dpa

erstellt am 13.Jan.2018 | 10:46 Uhr

In Schleswig-Holstein erkannte der Automobilclub vier Plätzen die Spitzenbewertung fünf Sterne zu: dem Ostseecamping Familie Heide in Kleinwaabs, dem Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Wulfen, dem Camping Rosenfelder Strand in Grube und dem Insel-Camp Fehmarn in Meeschendorf.

Bundesweit kürte der ADAC 16 «Superplätze», in ganz Europa erfüllten den Angaben zufolge 109 die Vorgaben. Geprüft wurden mehr als 5500 Anbieter, wie es hieß. Die Tester bewerteten die Campingplätze in zehn Bereichen. Wichtig sind dabei zum Beispiel die Anzahl und Qualität der Sanitäranlagen, Größe, Ausstattung, Pflege und Gestaltung des Platzgeländes, Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie, Freizeitangebote sowie Bademöglichkeiten.

Camping ist ein wichtiger Tourismuszweig. In Mecklenburg-Vorpommern wurden auf den Plätzen in den ersten zehn Monaten 2017 gut 4,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Das war jede sechste Gäste-Übernachtung.