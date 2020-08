Notfälle : Sechsjährige löst zu Urlaubsbeginn große Suchaktion aus

Ein kleines Mädchen aus Niedersachsen hat ihren Eltern gleich zu Urlaubsbeginn an der Ostsee einen Großeinsatz der Polizei beschert. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war die Sechsjährige am Donnerstagabend bei einem Strandspaziergang mit dem Vater in Zingst (Vorpommern-Rügen) plötzlich verschwunden. Der 37-Jährige hatte mit dem Mädchen Steine am Strand gesammelt. Nach kurzer erfolgloser Suche wurden Polizei und Feuerwehr eingeschaltet, die auch einen Hubschrauber anforderten.

von dpa

07. August 2020, 07:43 Uhr