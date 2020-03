Gesundheit : Sechster Coronavirus-Fall in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

06. März 2020, 20:53 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es den sechsten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Freitagabend mit. Es handelt sich demnach um einen 56-Jährigen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Er hatte engen Kontakt zu dem Mann, der als vierter Fall einer Infektion mit dem neuartigen Virus am 4. März gemeldet wurde. Der neueste Patient hat laut Ministerium leichte Symptome (Husten) und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt und informiert.