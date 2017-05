Literatur : Sechstklässlerin im Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs

Eine Sechstklässlerin des CJD Christophorusgymnasiums in Rostock ist Mecklenburg-Vorpommerns beste Vorleserin. Mit einem selbstgewählten Text aus Roald Dahls Kinderbuch «Matilda» und einem ihr zuvor unbekannten Text gewann die Schülerin Charlotte Elise Rohde den Landes-Vorlesewettbewerb in Schwerin und damit die Fahrkarte zum Bundesfinale im Juni in Berlin, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Nord am Mittwoch mitteilte.