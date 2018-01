Schifffahrt : Seehafen Rostock bilanziert 2017: Kreuzfahrtrekord erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 05:26 Uhr

Wie bereits in den Vorjahren konnte die Kreuzfahrt im vergangenen Jahr mit einem Rekord glänzen. 36 Hotelschiffe hatten 190 Mal am Passagierkai in Warnemünde oder im Seehafen angelegt. Insgesamt wurden rund 892 000 Passagiere gezählt, die an und von Bord gingen. In diesem Jahr werden 43 Kreuzfahrtschiffe zu 205 Anläufen erwartet.