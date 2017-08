Wahlen : Seehofer fordert engere Zusammenarbeit der Geheimdienste

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Die Sicherheit der Menschen in Deutschland habe für ihn höchste Priorität. «Das ist das Allerwichtigste», betonte Seehofer. «Ein starker Staat muss Terroristen jagen, verfolgen und unschädlich machen.» Seehofer sprach sich für mehr Videoüberwachung aus, die etwa in Berlin bereits zur Aufklärung von Straftaten an U-Bahnhöfen geführt habe. Bei dem Anschlag in Spanien waren am Donnerstag mindestens 13 Menschen getötet worden. Nach einem vereitelten Angriff in der Küstenstadt Cambrils kam zudem eine Frau zu Tode.

Seehofers Auftritt war der Auftakt von weiteren Veranstaltungen mit prominenten Unionspolitikern, die der CDU in Mecklenburg-Vorpommern helfen sollen, ihr Bundestags-Direktmandat im Südosten zu verteidigen. Dort tritt der 24-jährige Philipp Amthor (CDU) gegen den Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, Heiko Miraß (SPD), Anwalt Enrico Komning (AfD) und den Leiter einer Agrargesellschaft bei Neubrandenburg, Toni Jaschinski (Linke), an. Zwei Bewerber stellen mit Timo Pfarr die Grünen und Christian Bartelt die FDP.

