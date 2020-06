Bundesregierung : Seehofer sagt Termin in Mecklenburg-Vorpommern ab

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat für diesen Dienstag alle öffentlichen Termine abgesagt. An einem Festakt zur Gründung der Deutschen Stiftung Ehrenamt am Nachmittag in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern wird der Minister nach Angaben eines Sprechers «aus Termingründen» nicht teilnehmen. Er solle von Staatssekretär Markus Kerber vertreten werden.

von dpa

23. Juni 2020, 11:49 Uhr

Bereits am Vorabend hatte das Bundesinnenministerium die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2019, die für den späten Mittwochvormittag geplant war, ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Seehofer steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Kontroverse um das Thema Pressefreiheit, nachdem er am Sonntag in der «Bild»-Zeitung angekündigt hatte, am Montag Anzeige gegen die Verfasserin einer polizeikritischen Kolumne in der Tageszeitung «taz» zu stellen. Am Montag stellte Seehofer die Anzeige aber nicht. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei zu dem Thema mit Seehofer «im Gespräch». Bis Dienstagmittag wurde keine Anzeige bekannt.