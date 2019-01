Notfälle : Seenotretter mussten 2018 weniger Menschen helfen

von dpa

16. Januar 2019, 13:10 Uhr

Die Seenotretter haben 2018 deutlich weniger Menschen in Nord- und Ostsee zu Hilfe kommen müssen als im Vorjahr. Insgesamt bargen sie 38 Menschen aus akuter Not, 2017 waren es 58 Menschen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch in Cuxhaven mitteilte. Auch mussten sie mit 318 weniger Menschen aus drohender Gefahr befreien (2017: 432). Über 2100 Mal fuhren die Besatzungen der 59 Seenotrettungskreuzer und -boote zu Einsätzen raus. Zu ihren Aufgaben gehörte es auch, Kranke oder Verletzte von Schiffen, Inseln oder Halligen ans Festland zu bringen.