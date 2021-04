Gesundheit : Seenplatte-Kreis gibt Astrazeneca ab 60 Jahren frei

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt ab sofort das Impfen für Menschen ab 60 Jahren mit dem Astrazeneca-Impfstoff frei.

Neubrandenburg | Frauen und Männer dieser Altersgruppe können sich ohne Termine in den Impfzentren Trollenhagen bei Neubrandenburg und in Waren an der Müritz impfen lassen, wie eine Kreissprecherin am Montag sagte. Der Großkreis gibt damit als erster Landkreis im Nordosten dieser Altersgruppe ohne Terminbuchung Zutritt zu diesem Impfstoff. Mit der Freigabe soll die Za...

