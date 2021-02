Kommunen : Seenplatten-Landrat Kärger nach Operation krank

Der Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Heiko Kärger (CDU), hat sich in einer Videobotschaft an die Kreisbewohner gewandt.

Neubrandenburg | Nach einem leichten Eingriff im vergangenen Jahr habe es Komplikationen gegeben, „es ging was schief“, sagte Kärger in dem Zwei-Minuten-Clip, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Er sei nun in einer Klinik in Sachsen erneut operiert worden. „Dieser E...

