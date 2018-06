Notfälle : Segler in der Ostsee vermisst

von dpa

25. Juni 2018, 09:10 Uhr

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird ein Segler vermisst. Der 50-Jährige wollte am Samstag von Ueckermünde nach Karnin segeln, kam dort aber nicht an, teilte die Polizei mit. Seine Frau habe das Segelboot am Sonntagmittag im Schilfgürtel nahe Grambin entdeckt. Der Vermisste sei aber trotz Einsatz von Polizei und Deutscher Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bislang nicht gefunden worden.