Extremismus : SEK-Polizist gesteht Mitnahme von Dienstmunition

von dpa

28. November 2019, 15:44 Uhr

Der langjährige SEK-Polizist Marko G. mit Kontakten zu mutmaßlich rechtsextremen Preppern hat vor dem Landgericht Schwerin gestanden, dienstliche Munition abgezweigt zu haben. Es habe sich um kleinere Mengen gehandelt, die er von Schießübungen mitgenommen habe, ließ der 49-Jährige am zweiten Prozesstag am Donnerstag über seinen Anwalt erklären. Er habe die Munition an niemanden weitergegeben. Bei einer Razzia im Juni 2019 waren bei dem heute 49-Jährigen neben einer Maschinenpistole auch größere Mengen Munition gefunden worden, die ursprünglich von verschiedenen Polizeibehörden in Deutschland und von der Bundeswehr stammten. Marko G. ist wegen illegalen Waffenbesitzes und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Er hatte die Anklagepunkte bereits am ersten Prozesstag gestanden.