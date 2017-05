vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) tritt aus gesundheitlichen Gründen von all seinen Ämtern zurück. Das teilten der SPD-Landesverband und die Staatskanzlei am Dienstag in Schwerin mit. Er habe Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) als Nachfolgerin für beide Ämter vorgeschlagen.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 10:23 Uhr