Notfälle : Seniorin erleidet Verbrennungen im Bett

von dpa

05. Dezember 2018, 05:36 Uhr

Eine Seniorin in Bergen auf Rügen hat sich im eigenen Bett schwer verbrannt. Ihre Matratze und Bettdecke fingen am Dienstagabend Feuer, wie die Polizei mitteilte. Ob die bettlägerige Frau im Bett rauchte und so den Brand auslöste, kläre die Polizei zurzeit ab. Ein Rauchmelder löste am Abend einen Alarm aus und alarmierte die Feuerwehr. Die 65-jährige Raucherin sei mit schweren Verbrennungen an Händen und Füßen in eine Spezialklinik geflogen worden, hieß es.