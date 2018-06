Verkehr : Seniorin stattet Stadtfest unfreiwilligen Besuch mit Auto ab

Einen unfreiwilligen Besuch hat eine 88 Jahre alte Frau am Sonntag dem Altstadtfest in Hagenow abgestattet - mit ihrem Auto. Die alte Dame habe das Durchfahrtsverbot am Anfang der Festmeile übersehen und sich in Schrittgeschwindigkeit ihren Weg durch die Menschenmenge gebahnt, teilte die Polizei mit. Auf ihrem Weg kam sie an mehreren Verkaufsständen vorbei. Die Besucher des Festes konnten dem Auto ausweichen, so dass niemand verletzt wurde.

von dpa

24. Juni 2018, 16:59 Uhr

Die 88-Jährige bemerkte ihr Fehlverhalten zwar. Sie wusste sich aber nicht besser zu helfen und fuhr die gesamte Festmeile bis zum Ende hindurch, «beendete dort ihren unfreiwilligen Besuch auf dem Altstadtfest und setzte ihre Fahrt nach Hause fort», wie die Polizei weiter mitteilte. Da nichts passiert und die Fahrerin auch nicht orientierungslos gewesen sei, beließ es die Polizei bei einer mündlichen Verwarnung.