Kriminalität : Seniorinnen um 17 000 Euro betrogen: Polizei warnt

Zwei Rentnerinnen aus der Region Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sind auf die sogenannte Schockanruf-Masche von Betrügern hereingefallen und haben dabei 17 000 Euro verloren.

Pasewalk | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, ereigneten sich die Fälle am Dienstag in Pasewalk und Löcknitz. Den Frauen wurde erklärt, dass ihre Kinder Unfälle verursacht hätten, bei denen ein kleines Mädchen schwer verletzt wurde. Damit die Kinder nicht in Haft bleiben müssen, sollte eine 90-Jährige aus Löcknitz 7000 Euro, eine 71 Jahre alte F...

