Kriminalität : «Show-Racer»-Tauben gestohlen: 1800 Euro Schaden

An der Mecklenburgischen Seenplatte sind aus einer Kleingartenanlage in Friedland 36 Tauben gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte, wurden die Tiere der Rasse «Show-Racer» samt einer Transportbox entwendet. Der Wert der Rassetauben wurde auf rund 1800 Euro geschätzt. Die Einbrecher sollen die Gartenhäuser im Nordwesten der Stadt in der Nacht zu Montag aufgebrochen haben, was aber erst später bemerkt wurde.