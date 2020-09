Hochschulen : Sieben Corona-Fälle an Fachhochschule in Güstrow

An der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow sind sieben Corona-Infektionen festgestellt worden. Sechs davon betreffen Auszubildende der Verwaltung, wie eine Sprecherin der Hochschule am Montag sagte. Der siebte Fall sei eine junge Polizistin aus Niedersachsen, die sich bei Feststellung der Infektion schon länger wieder an ihrem Heimatort in Niedersachsen aufgehalten habe. Deshalb habe dieser Fall keine Auswirkung auf den Lehrbetrieb in Güstrow.

von dpa

14. September 2020, 16:30 Uhr