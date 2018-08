Unfälle : Sieben Verletzte bei Unfällen auf der Autobahn 14

von dpa

03. August 2018, 13:23 Uhr

Bei zwei schweren Unfällen auf der Autobahn 14 bei Schwerin sind am Freitag insgesamt sieben Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Zunächst war ein Lkw auf einen stehenden Pkw aufgefahren, der dadurch in den Graben schleuderte, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Insassen seien verletzt worden, einer davon schwer. Hinter der Unfallstelle stießen dann zwei andere Autos zusammen, wobei insgesamt zwei Menschen schwer und drei leicht verletzt wurden, hieß es. Zwei Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Die Autobahn musste laut Polizei für die Aufräumarbeiten in Richtung Wismar komplett gesperrt werden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen, sie ermittelt nun die Unfallursache.