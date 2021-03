Unfälle : Sieben Verletzte bei Unfall auf B111: Darunter drei Kinder

Drei Kinder und vier Erwachsene sind bei einem Verkehrsunfall auf der B111 bei Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden.

Wolgast | Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, als ein 39-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag beim Abbiegen den Wagen eines 43-Jährigen übersah. Der Unfallverursacher war mit seinem zehnjährigen Sohn, seiner 63-jährigen Mutter und einem weiteren 39-Jährigen unterwegs. In dem Fahrzeug des 43-Jährigen befanden sich seine be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.