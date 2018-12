Unfälle : Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall auf Rügen

von dpa

22. Dezember 2018, 16:55 Uhr

Bei einem Unfall auf der Insel Rügen sind am Samstag sieben Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Auto sei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde gesperrt. Zunächst lagen den Angaben zufolge keine weiteren Angaben etwa zum Alter der Beteiligten vor.