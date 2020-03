Forschung : Sieger bei «Jugend forscht»: Umweltschutz und Nachhaltigkeit

von dpa

11. März 2020, 16:33 Uhr

Im 30. Landeswettbewerb «Jugend forscht - Schüler experimentieren» sind am Mittwoch in der Stadthalle Rostock die besten Projekte der insgesamt 77 Teilnehmer ausgezeichnet worden. Die Projekte konnten allerdings nicht öffentlich präsentiert werden. Die Hansestadt hatte zuvor wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Präsentation und Preisverleihung untersagt. Zahlreiche Teilnehmer beschäftigten sich mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die von einer Jury bestimmten Gewinner in den Fachgebieten fahren zum Bundesfinale von Jugend forscht, das vom 21. bis 24. Mai in Bremen stattfindet.