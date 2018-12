Soziales : Siemerling-Sozialpreis 2019 geht nach Hagenow

Der mit 10 000 Euro dotierte Siemerling-Preis der Neubrandenburger Dreikönigsstiftung geht 2019 an die Vereinsvorsitzende der Lebenshilfe Hagenow, Ursula Hase. Die 75-Jährige engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, wie das Kuratorium der Stiftung am Dienstag mitteilte. Hase habe die Gründung der Lebenshilfe 1990 maßgeblich befördert und 1993 für das Lebenshilfewerk Hagenow eine Pflege- und Fördereinrichtung für 40 Menschen mit schwerstmehrfachen Behinderungen aufgebaut. Sie leitete die Einrichtung bis zu ihrem Ruhestand. Heute ist Hase zudem ehrenamtlich als Stadtvertreterin in Hagenow aktiv und gehört dem Stiftungsrat der Stiftung Lebenshilfewerk für Menschen mit Behinderung an.

von dpa

18. Dezember 2018, 10:31 Uhr

Mit dem Preis werde ihr soziales Lebenswerk geehrt, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums der Dreikönigsstiftung, Rainer Prachtl. Die Laudation bei der Preisverleihung im März soll der Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Andreas von Maltzahn, halten. Der Preis erinnert an die Neubrandenburger Familie Siemerling, die seit dem 18. Jahrhundert über mehrere Generationen hinweg als Ärzte, Apotheker, Kaufleute und Bankiers wirkte. Der Sozialpreis wird seit 1994 an Menschen, Vereine und Initiativen vergeben. Im vergangenen Jahr war der Franziskaner-Bruder Gabriel geehrt worden, der sich in der Gefangenenseelsorge engagiert.