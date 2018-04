Archäologie : Silberschatz: Dahlemann für Ausstellungsort in Vorpommern

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) hat sich für ein Museum in Vorpommern als künftigen Ausstellungsort für den 1000 Jahre alten Silberschatz von Rügen ausgesprochen. Mit dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald und dem Stralsund-Museum gebe es zwei Einrichtungen mit landesgeschichtlicher und regionaler Expertise, sagte Dahlemann am Mittwoch. Er fände es gut, wenn der Schatz künftig in der Region präsentiert werde, wo er gefunden wurde. Der aus einem Konvolut aus Schmuck und Münzen bestehende Schatz war am Wochenende in der Nähe von Schaprode auf der Insel Rügen geborgen worden.

von dpa

18. April 2018, 16:47 Uhr

Unterstützung für die Position Dahlemanns kommt vom Direktor des Pommerschen Landesmuseums, Uwe Schröder. Der Schatz sei von internationaler Bedeutung, ein absolutes Highlight und gehöre in die Region. Das Pommersche Landesmuseum würde sich glücklich schätzen, ihn zu präsentieren, sagte Schröder. Am Montag hatte die CDU-Fraktion von Vorpommern-Rügen gefordert, den Schatz nach der Restaurierung in Vorpommern - entweder in Stralsund oder auf Rügen - auszustellen. Der Kreistag will am 7. Mai über einen entsprechenden Antrag entscheiden.