Kommunen : Silberschatz von Schaprode wird Thema im Kreistag

Der mehr als 1000 Jahre alte Silberschatz von Schaprode wird am Montag (17.00 Uhr) Thema im Kreistag von Vorpommern-Rügen. Die CDU-Fraktion will, dass der überregional bedeutsame Schatz nach der wissenschaftlichen Untersuchung und Konservierung in Vorpommern ausgestellt wird. Der Kreistag soll den Landrat beauftragen, die dafür notwendigen Schritte beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege einzuleiten. Das Kultusministerium hält sich mit einer Aussage zum künftigen Ausstellungsort zurück und verwies auf das geplante Archäologische Landesmuseum.