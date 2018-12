Kriminalität : Silvester ohne Karpfen: Wasser aus Fisch-Bassin abgelassen

von dpa

31. Dezember 2018, 16:25 Uhr

Bis zu 150 Karpfen sind in Bad Doberan in einem Bassin verendet, aus dem Unbekannte in der Nacht vor Silvester das Wasser abgelassen haben. Ein Fischer wollte die Karpfen am 31. Dezember auf dem Doberaner Marktplatz verkaufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden belaufe sich auf etwa 2500 Euro. Schon über die Weihnachtsfeiertage sei der Fischeibetrieb Ziel von Dieben gewesen: Etwa 30 Karpfen seien aus demselben Becken entwendet worden.