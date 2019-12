Brände : Silvesterrakete setzt kleine Fläche in Waldstück in Brand

von dpa

30. Dezember 2019, 18:30 Uhr

Eine Silvesterrakete hat am Montagnachmittag in einem Waldstück in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Feuer verursacht. Insgesamt habe eine Fläche von etwa 30 Quadratmeter gebrannt, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten beobachtet, wie eine Silvesterrakete am Waldrand detonierte und das Feuer auslöste. Durch den raschen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin konnte das Feuer schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten mahnten erneut einen vorsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk an.