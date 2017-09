Prozesse : Sind Gebühren für Strandbesuch rechtens?

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Mittwoch darüber, ob die ostfriesische Gemeinde Wangerland von Tagesgästen Eintritt für Strände verlangen darf. Sollte die Zugangsgebühr gekippt werden, dürften auch andere niedersächsische Gemeinden kein Geld mehr für den Strandbesuch verlangen, teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Strandbäder in anderen Bundesländern müssten dann ebenfalls prüfen, ob sie an ihren Gebühren festhalten können. Kläger sind zwei Bürger einer Nachbargemeinde Wangerlands. Sie argumentieren, im Naturschutzgesetz stehe, das Betreten der freien Landschaft zum Zweck der Erholung sei allen gestattet.

Terminankündigung des Bundesverwaltungsgerichts

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 05:40 Uhr