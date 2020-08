Die unsichere Zukunft des MV Werften-Verbundes wird Thema im Schweriner Landtag. Sowohl die Regierungsfrakionen von SPD und CDU als auch AfD und Linke legten am Mittwoch im Parlament Dringlichkeitsanträge dazu vor. Die Abgeordneten beschlossen einvernehmlich, alle drei Anträge am Donnerstag in verbundener Aussprache zu behandeln.

von dpa

26. August 2020, 17:45 Uhr