Tourismus : Sommer 2018 sorgt für Rekord bei Übernachtungen

Dass der Sommer 2018 der Tourismuswirtschaft ein Rekordergebnis bescheren würde, war erwartet worden. Nun sind die offiziellen Zahlen da.

von dpa

01. März 2019, 16:51 Uhr

Der Ausnahme-Sommer 2018 hat der Tourismuswirtschaft im Nordosten ein Rekordjahr beschert. Mit 30,9 Millionen Übernachtungen wurde der bislang höchste Wert registriert, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Der Zuwachs zum Vorjahr beträgt demnach 3,9 Prozent. Davon haben alle Regionen des Landes profitiert.

Die stärksten Zuwächse habe die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit 8,7 Prozent verzeichnet, gefolgt von Mecklenburgischer Ostseeküste, Seenplatte und Westmecklenburg. Auch Vorpommern legte demnach um 3,7 Prozent zu, die Ostseeinseln Rügen und Usedom um 1,1 und 1,2 Prozent. Besonders stark hätten die Campingplätze vom guten Wetter profitiert. Sie registrierten den Angaben zufolge fast zehn Prozent höhere Übernachtungszahlen. Investitionen in eine moderne Ausstattung und Lagen inmitten der Natur zahlten sich aus, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte.

Weiterhin deutlich unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt lag die Zahl ausländischer Touristen. Mit 405 000 Menschen und 1,07 Millionen Übernachtungen lag deren Anteil am Gesamtergebnis bei nur 3,5 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt sind es nach früheren Angaben 18 Prozent. Die größte Gruppe unter den MV-Besuchern aus dem Ausland bildeten die Niederländer, gefolgt von Schweizern, Schweden und Dänen.

Prinzipiell geht es laut Glawe aber nicht darum, die Gästekapazitäten auszubauen: «Unser Schwerpunkt liegt darin, die Aufenthaltsdauer der Gäste zu verlängern, neue Quellmärkte zu erschließen und auch immer mehr Urlauber zum Wiederkommen zu gewinnen.» Ein durchschnittlicher Aufenthalt habe 2018 bei rund vier Nächten gelegen.

Das internationale Werben in «Quellmärkten», also Herkunftsregionen der Urlauber, mache sich bezahlt, vor allem im Ostseeraum, Süddeutschland und den Alpenländern, sagte Glawe. «Wichtig sind weitere Investitionen in die Infrastruktur und vor allem auch in das Angebot von saisonunabhängigen Einrichtungen.» Potenzial sieht Glawe bei Familienurlauben auf dem Land und speziellen Angeboten zur Entschleunigung. Auch das Binnenland müsse weiter gestärkt werden.