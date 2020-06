Wetter : Sommer, Sonne, Sturm: Wechselhaftes Ferienwochenende in MV

Nach einem heißen Sommertag hat das Tief «Sylvia» am Samstagabend die trockene Hitze der Vortage vertrieben und Regen und Gewitter nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad bei Greifswald und 22 Grad auf Rügen und in Schwerin konnten viele Urlauber am Sonntag die Sonnenschirme ungeöffnet lassen. Am Montag soll die Sonne schon wieder deutlich häufiger hinter den Wolken hervorlugen, wie aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht.

von dpa

28. Juni 2020, 12:55 Uhr

Landesweit hat es trotz des Unwetters am Samstagabend kaum Einsätze gegeben, wie Polizei und Feuerwehren am Sonntag berichteten. In Elmenhorst-Lichtenhagen im Kreis Rostock war allerdings ein reetgedecktes Haus aus dem Jahr 1822 von einem Blitz getroffen worden und niedergebrannt. Der Schaden wird auf 750 000 Euro geschätzt.

Am Wochenende haben in sechs Bundesländern die Sommerferien begonnen. Mecklenburg-Vorpommern zählt mit der Mecklenburgischen Seenplatte und der Ostsee zu den beliebtesten Urlaubszielen - gerade in Zeiten von coronabedingten Inlandsreisen.

Mehr Besucher können deshalb aber nicht ins Land kommen. Tagesgäste aus anderen Bundesländern ist die Einreise verboten. Und die Hotels, Pensionen und Campingplätze sind ebenfalls nur zu etwa 80 Prozent ausgelastet, damit die Corona-Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können.