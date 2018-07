Schulen : Sommerferien für 149 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern

Letzter Schultag in Mecklenburg-Vorpommern: Nach der Zeugnisübergabe am heutigen Freitag beginnen für rund 149 000 Schüler im Nordosten die sechswöchigen Sommerferien. Sie hoffen auf eine Fortdauer des seit Wochen im Nordosten anhaltenden Sommerwetters, um sich an Seen und Stränden von den Anstrengungen des zurückliegenden Schuljahres zu erholen.

von dpa

06. Juli 2018, 03:27 Uhr

Viele Kinder und Jugendliche könnten sich über ein gutes Zeugnis freuen, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Wer aber nicht die erhofften Ergebnisse erzielt habe und deshalb Angst habe, mit dem Zeugnis nach Hause zu gehen, könne sich an einen Lehrer seines Vertrauens wenden. Beratung und Hilfe für Schüler, aber auch für Eltern, böten Psychologen der Staatlichen Schulämter an den Zeugnistelefonen, erklärte Hesse. Die Mitarbeiter dort seien am Freitag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar.