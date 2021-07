Wetter : Sommerliche Tage in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern stehen sonnige Tage mit sommerlichen Temperaturen an.

Schwerin | Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Werte am Dienstag bei 29 Grad. In Richtung Brandenburg werde auch die 30-Grad-Marke geknackt. Die Nacht werde ebenfalls warm bei Werten von 19 bis 20 Grad. Am Mittwoch bleiben die Temperaturen weiter recht hoch bei 27 Grad im Westen des Landes und bis zu 30 Grad im Osten. ...

