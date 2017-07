Theater : Sommertheater in Barth: 20 Mal «Die Spelunke am Donnerberg»

Barth (dpa/mv) - An diesem Samstag feiert im Barth Theatergarten das Seeräuber-Abenteuer «Die Spelunke am Donnerberg» seine Erstaufführung. Nach den Motiven von Wilhelm Hauffs Erzählung «Das Wirtshaus im Spessart» hat die Vorpommersche Landesbühne die Handlung aus dem dunklen Wald an die Küste und an den tatsächlich vorhandenen Donnerberg verlegt, teilte das Theater am Mittwoch mit. Dazu passend habe Regisseur Martin Schneider das Stück mit zahlreichen lokalen Anspielungen versehen. Bis zum 1. September sind 20 Vorstellungen in der rund 250 Plätze umfassenden Freilichtbühne geplant.