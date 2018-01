Regierung : Sondierungsgespräche: Schwesig fordert Geld für Kitas

Für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist die Kita-Finanzierung eine der zentralen Fragen bei den anstehenden Sondierungen von Union und SPD in Berlin. «Der Bund muss bei den Kitas stärker in die Verantwortung gehen», forderte die stellvertretende Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten am Freitag bei einem Besuch in einer Kindertagesstätte in Ludwigslust.