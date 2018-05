Wetter : Sonne pur am Wochenende im Norden

von dpa

04. Mai 2018, 10:53 Uhr

Hoch «Quinian» bringt am Wochenende sommerliche Temperaturen nach Norddeutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, sind am Samstag im gesamten Norden Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad zu erwarten. In der Nacht zum Samstag kann es aber stellenweise noch frostige Temperaturen geben, in der Nacht zum Sonntag dann nicht mehr. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag bei 20 bis 24 Grad im Binnenland und bei rund 20 Grad an den Küsten.