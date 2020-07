Wetter : Sonne und Wolken am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wetter bietet am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 Grad an der Küste und 21 Grad an der Mecklenburgischen Seenplatte. Es wird schwacher bis mäßiger Wind aus West und später aus Nordwest erwartet.

von dpa

22. Juli 2020, 08:44 Uhr