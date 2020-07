Wetter : Sonne und Wolken am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern

Nach einem regnerischen Freitag setzt sich am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern neben vielen Wolken auch die Sonne durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte, regnet es am Freitag tagsüber vielerorts. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad in Mecklenburg und 22 Grad in Greifswald erwartet. In der Nacht zu Samstag bleibt es meist trocken.

von dpa

10. Juli 2020, 08:31 Uhr