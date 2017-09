Wetter : Sonneneruptionen machen Polarlichter in Deutschland möglich

Mit viel Glück können in den Nächten zu Freitag und Samstag in Deutschland Polarlichter am Himmel zu sehen sein. Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufolge hat es am Mittwoch starke Sonneneruptionen gegeben. Die dabei ausgeworfenen geladenen Teilchen können, wenn sie auf die Erdatmosphäre treffen, als Polarlichter wahrgenommen werden.