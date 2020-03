Krankheiten : Sonntagsfahrverbot für viele LKW in MV aufgehoben

Das Sonntagsfahrverbot ist für viele Lastwagen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern bis zum 16. September aufgehoben worden. Betroffen seien Lkw, die haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel oder medizinische Produkte transportieren, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Schwerin mit.

von dpa

13. März 2020, 15:01 Uhr

«Damit entsprechen wir der in Teilen untypisch starken Nachfrage in Einkaufsmärkten nach solchen Waren aufgrund der Verbreitung des Coronavirus», sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). «Wir ermöglichen dem Einzelhandel mit dieser Ausnahmeregelung, im Zweifelsfall schnell auf stark steigende Nachfrage reagieren zu können.» In vielen Supermärkten ist zum Beispiel Toilettenpapier zeitweise knapp geworden.

Mit der Regelung müssten die Spediteure keine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn sie solche Produkte an Sonn- und Feiertagen durch MV transportieren wollen. Die meisten anderen Bundesländer verfahren nach Pegels Angaben ähnlich. Spediteure sollten sich dennoch informieren, welche Regelungen entlang ihrer Fahrstrecke gelten.