Tiere : Sorge um Dorsch in der östlichen Ostsee: Fangstopp gefordert

Während die Dorschfangquote für die westliche Ostsee in diesem Jahr angehoben worden ist, ist der Dorschbestand in der östlichen Ostsee Wissenschaftlern zufolge in einem kritischen Zustand. Selbst nach einem sofortigen Fangstopp bliebe er im roten Bereich, teilten Umweltorganisationen am Donnerstag unter Berufung auf einen Bericht des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES) mit. Besonders besorgniserregend seien die geringe Bestandsgröße und das unzureichende Nahrungsangebot. Bei Forschungsfahrten in der östlichen Ostsee seien die Fangnetze 2018 weitestgehend leer geblieben, berichteten die fünf Umweltverbände Coalition Clean Baltic, Deutsche Umwelthilfe, Oceana, Our Fish und WWF.

von dpa

11. April 2019, 14:20 Uhr

Sie forderten die Fischereiminister aller EU-Ostseestaaten zu einem sofortigem Fangstopp auf. «Andernfalls tragen sie Verantwortung für das kommerzielle Aussterben des Dorsches in der östlichen Ostsee», heißt es in einem Offenen Brief. Fischer in der westlichen Ostsee gehen dagegen davon aus, dass sich die Dorschbestände erhöht haben. Die Erhöhung der Fangquote um 70 Prozent für 2019 war geringer ausgefallen als erwartet.